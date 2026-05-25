Стубб может возглавить переговоры ЕС с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает Yle.

В интервью телеканалу Yle Стубб заявил, что мирные переговоры могут начаться только когда Россия обязуется прекратить огонь. В частности, у него спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.

«Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно», — ответил он.

По данным издания Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические источники, Стубба готовят к выполнению важной задачи.

Европа в целом готовится начать переговоры с Россией — процесс на начальной стадии, но президент Финляндии может занять в нем центральное место.

Напомним, Стубб высказался о будущих отношениях Европы с Россией.