Синоптики рассказали о погоде в Украине на 26 мая

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев во вторник, 26 мая. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что будет преимущественно сухо, только на северо-востоке и в Киевской области днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, на Закарпатье и юге до плюс 29, на северо-востоке 17-22 тепла.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, должно быть без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 23-25 тепла.

