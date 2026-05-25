В туалете ТЦК в Тернополе нашли мертвым мужчину

В Тернополе в одном из территориальных центров комплектования обнаружили тело 46-летнего мужчины. Полиция расследует обстоятельства его смерти. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в Тернопольское районное управление полиции в субботу, 23 мая.

Тело мужчины обнаружили в помещении уборной одного из ТЦК.

Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя.

В полиции сообщили, что в этот же день мужчину доставили в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных.

По предварительной информации следствия, мужчина зашел в туалет и совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой «самоубийство».

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, на Закарпатье прямо в военкомате умер мужчина.