В четырех епархиях священники УПЦ отпели воинов ВСУ

Главное: В Мукачевской, Винницкой, Ровенской, Полтавской епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели погибших защитников Украины.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, в кафедральном соборе в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы Мукачево митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил чин похорон новопреставленного воина Николая Красивова.
«Настоящий Герой, защитник нашего государства, служил в 105 батальоне 63 механизированной бригады. Николай героически погиб 19 ноября, защищая всех нас от безжалостного врага», — говорится на сайте епархии.
Также в Свято-Вознесенском селе Новоселицы Дубриницко-Малоберезнянской территориальной общины протоиерей Владимир Грицько отпели героя Украины Виталия Янчика.
На Виннитчине в храме в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Гармаки Барского благочиния совершили чин похорон погибшего воина Сергея Тхора. Герой погиб 11 ноября, в результате ракетных обстрелов возле села Пески на Донетчине.
На Ровенщине в селе Курганы простились с воином Сергеем Бизюком. Чин отпевания в храме Рождества Богородицы совершили возглавил благочинный Острожского благочиния протоиерей Александр Максимюк в сослужении священников епархии.
На Полтавщине совершили чин отпевания защитника Украины Сергея Скрипченко. Заупокойное богослужение совершил благочинный Миргородского округа протоиерей Петр Товстяк в сослужении духовенства благочиния.
В тему: В четырнадцати епархиях священники УПЦотпели украинских воинов.