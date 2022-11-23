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Новости > Европарламент признал Россию спонсором терроризма

Европарламент признал Россию спонсором терроризма

Александр Панько
23.11.22 14:12
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Европарламент признал Россию спонсором терроризма

Главное: Европарламент одобрил резолюцию о признании России спонсором терроризма. Депутаты призвали ЕС и страны-члены запретить публичное использование какой-либо символики, связанной с российской военной агрессией.

Детали: Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма. Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались. Об этом сообщает сайт парламента.

Как отмечается в документе, «преднамеренные нападения и зверства, совершенные российскими войсками и их марионетками в отношении мирных жителей в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения международного и гуманитарного права приравниваются к актам террора и представляют собой военные преступления».

Европарламент призывает ЕС еще больше изолировать Россию на международном уровне, в том числе, когда речь идет о членстве России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН.

«Депутаты Европарламента также хотят, чтобы дипломатические отношения с Россией были сокращены, контакты ЕС с официальными российскими представителями были сведены к абсолютному минимуму, а связанные с Россией государственные учреждения в ЕС, распространяющие пропаганду по всему миру, были закрыты и запрещены», — отмечается в резолюции.

На фоне эскалации террористических актов Кремля против мирных жителей Украины резолюция также призывает страны-члены ЕС в Совете как можно скорее завершить работу над девятым пакетом санкций против Москвы.

Поскольку в настоящее время ЕС не может официально указывать государства в качестве спонсоров терроризма, Европарламент призывает ЕС и его государства-члены создать надлежащую правовую базу и рассмотреть возможность включения России в такой список. «Это повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против Москвы и будет иметь серьезные ограничительные последствия для отношений ЕС с Россией», — говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента призывают включить в список террористических российскую «Группу Вагнера», 141-й специальный моторизованный полк, также известный как «кадыровцы», и другие финансируемые Россией вооруженные группы.

Решение уже приветствовали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности, чтобы положить конец своей давней политике терроризма в Украине и во всем мире», — написал Зеленский в Twitter.

Шмыгаль поблагодарил европарламентариев за это решение. «Россия, целенаправленно атакующая мирное население и гражданскую инфраструктуру, должна быть остановлена и полностью изолирована», добавил он.

В тему: ПАСЕ признала Россию террористическим режимом.

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом.

Тэги: общество, Россия, террорист, политика, Европарламент, резолюция, война в Украине

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