Белоцерковская епархия УПЦ передала 18 тонн гумпомощи воинам ВСУ и в Святогорскую лавру

Главное: Белоцерковская епархия Украинской Православной Церкви отправила восемь микроавтобусов с 18 тоннами гуманитарной помощи воинам ВСУ, жителям Изюма и Лимана, а также насельникам Святогорской лавры.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии, отправку груза организовали протоиерей Василий Волянюк, протоиерей Василий Яцковский и Анатолий Дмитрук из Тетиевского благочиния, Виктор Возный из села Софиполь, волонтеры и священники Макаровского района.

«Патриотический дух наших защитников укрепляет веру в нашу победу над российским агрессором. Молимся о вас, наши воины» — обратились в епархии к военнослужащим.

Также верующие УПЦ высказали слова сочувствия мирным жителям прифронтовых территорий.

«Без слез невозможно смотреть на страждущих, пропитанных дымом людей с детьми, которые получали помощь, которые уже 9-й месяц живут в подвалах. Боже, укрепи их, дай им терпение!» — прокомментировали в епархии передачу гумпомощи жителям освобожденных территорий.