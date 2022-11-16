Чехия признала российский режим террористическим

Главное: Парламент Чехии признал режим в России террористическим. «За» проголосовали 129 из 156 присутствующих депутатов.

Детали: В Чехии приняли резолюцию, в которой российский режим признан террористическим. Такое решение было принято Палатой депутатов Чехии (нижняя палата парламента). Об этом говорится в соответсвующей резолюциию.

Известно, что за проголосовали 129 из 156 присутствующих депутатов, против были 14 депутатов от оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» (СПД).

В частности, в резолюции осуждается нападение РФ на Украину, российские удары по объектам энергетической инфраструктуры, а также не признаются результаты так называемых «референдумов», на основании которых РФ присоединила к себе оккупированные территории.

В документе указано, что действия РФ приводят к «широким ограничениям или перебоям в подаче электроэнергии, воды или тепла, подвергая опасности гражданское население».

При этом депутаты парламента Чехии поддержали инициативу создать специальный трибунал для судебного преследования за преступления агрессии, а также под руководством Международного уголовного суда расследовать и наказать виновных в военных и преступлениях против человечности, совершенных РФ.

В тему: Европарламент намерен признать Россию страной-террористом.