В Amazon начались массовые увольнения

Главное: Увольнения начались в Amazon. Хотят сократить десять тысяч сотрудников.

Детали: Крупный онлайн-ритейлер Amazon (США) начал увольнять своих сотрудников. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Ожидается, что без работы останутся десять тысяч человек – это около 3% от общего штата.

Информируется, что компания уже уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся голосовым помощником Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют.

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