В Святогорской лавре отпели трех беженцев, которые погибли в обители

Главное: В Свято-Успенской Святогорской лавре В Свято-Успенской Святогорской лавре УПЦ отпели трех беженцев, которые погибли при обстреле обители.

«Александр Фадеев, Иван Стариков и Эдуард Петлицкий (в Крещении Евгений) по просьбе их родителей и родственников по совершении панихиды похоронены на монастырском кладбище близ пещерной церкви преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских», — сказано в сообщении.

Мужчины погибли вследствие обстрела архитектурного комплекса Святогорской Лавры 5 июня 2022 года. В мужской гостинице, где находились в тот трагический день Фадеев Александр Олегович (1984 года рождения), Стариков Иван Павлович (1994 года рождения) и Петлицкий Эдуард Александрович (1988 года рождения) снарядом были разрушены кровля и перекрытия корпуса. Беженцы погибли на месте и были завалены грудой кирпичей.

Поскольку обстрелы обители не прекращались несколько месяцев, извлечь тела из-под завалов и похоронить не представлялось возможным. Поэтому братия совершили заочное отпевание новопреставленных.

29-30 октября сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области провели работы по разбору строительных конструкций на месте трагедии. Тела погибших были отправлены на судмедэкспертизу в Краматорск.