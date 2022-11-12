Архиереи и священники Киевской епархии УПЦ доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Главное: Архиереи и священники Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставили из Киева в Святогорскую лавру более 30 тонн гуманитарной помощи.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в обитель были переданы продукты питания длительного хранения, горючее, одежда, матрасы, технические средства и другие.

Помощь доставили викарии Киевской Митрополии глава Административного аппарата архиепископ Барышевский Виктор и секретарь епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, секретарь по Киеву протоиерей Виктор Иващук, благочинный Оболонского церковного округа протоиерей Владимир Терещук, благочинный Днепровского церковного округа протоиерей Иоанн Свередюк, духовенство и миряне Киевской епархии.

Гуманитарная миссия состоялась при поддержке Благотворительного фонда Предстоятеля УПЦ «Мир Вам», Международного благотворительного фонда «Покров», агрофирмы «Рассвет», общины Святого Эгидия, СК «Гардиан», людей доброй воли.

Представителей Киевской епархии встретил наместник лавры митрополит Святогорский Арсений. Архиерей рассказал о жизни обители во время активных обстрелов, провел экскурсию по монастырю, вознес с гостями молитву о мире в Украине.

Архиереи и священники также побывали в разрушенном лаврском ските села Богородичное и поклонились чудотворной Песчанской иконе Пресвятой Богородицы в Вознесенском кафедральном соборе Изюма Харьковской области.