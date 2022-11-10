В НАТО назвали стратегические ошибки Путина

Главное: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о стратегических ошибках Путина в Украине. Успехи ВСУ достигнуты благодаря храбрости и мужеству украинских солдат, а также поддержке западных союзников, отметил он.

Детали: Президент России Владимир Путин недооценил мужество украинцев и поддержку Украины со стороны Запада. В этом состоит его стратегическая ошибка, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Анадолу.

«Путин совершил ряд крупных и стратегических ошибок, когда вторгся в Украину. Одной из таких ошибок стало то, что он недооценил украинцев, их мужество, их приверженность борьбе за свою страну и ее защите», — сказал глава НАТО по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

По его словам, «еще одна ошибка» Путина заключалась в том, что он недооценил способность союзников и партнеров по НАТО оказать действенную поддержку Украине.

«Победы и успехи Вооруженных сил Украины достигнуты благодаря храбрости и мужеству украинских солдат. Но, несомненно, поддержка, которую они получают от Соединенного Королевства, от союзников и партнеров по НАТО, также важна», — отметил Столтенберг.

Он предупредил, что «если Путин победит в Украине, это будет не только катастрофой для украинцев, но и сделает нас более уязвимыми».

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