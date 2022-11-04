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Новости > Россия возродила заградотряды и практику расстрела дезертиров, — британская разведка

Россия возродила заградотряды и практику расстрела дезертиров, — британская разведка

Александр Панько
04.11.22 12:48
237
Россия возродила заградотряды и практику расстрела дезертиров, — британская разведка

Главное: Российские военные начали развертывание заградотрядов. По информации британской разведки, тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил.

Детали: Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские силы начали развертывание «заградительных отрядов» или «блокирующих частей». Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы вынудить их к наступлению, и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах.

По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели бы держать оборону до самой смерти.

«Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил», — отмечают в Минобороны Британии.

Британская разведка также напоминает, что за последние три месяца российская армия смогла захватить только два украинских села.

В тему: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины.

Тэги: Великобритания, Россия, расстрел, военные, дезертирство, война в Украине, заградотряд

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