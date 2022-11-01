Легендарная британская певица поставила карьеру на паузу

Главное: Адель сделала паузу в карьере. Певица поведала, почему.

Детали: 34-летняя британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) решила поставить на паузу свою блестящую карьеру, во время которой она взяла пятнадцать премий Грэмми, а также Оскар и Золотой глобус за песню к фильму «Координаты Скайфол». Об этом пишет издание The Washington Post.

Дело в том, что артистка хочет учиться.

Она поведала: «Я действительно хочу получить степень по английской литературе. Это моя страсть».

Певица добавила: «Несмотря на то, что я не собираюсь работать по специальности после получения диплома, мне жаль, что я не училась в университете после школы. Мне грустно, что у меня не было такого опыта».

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