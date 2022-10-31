Священники УПЦ отпели погибших воинов-защитников Украины

Главное: Священники Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Бориспольской, Волынской, Полтавской, Владимир-Волынской епархий провели в вечность павших воинов, защищавших Украину от российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования семьям и призвали молиться за упокой душ погибших.

На Буковине протоиерей Анатолий Мандрюк возглавил чин отпевания павшего Защитника Родины Игоря Поперечного.

Заупокойное богослужение прошло в храме во имя святителя Николая города Хотин.

29 октября благочинный Герцаевского округа Черновицкой епархии протоиерей Павел Думитру возглавил чин отпевания павшего Защитника Родины Михаила Заица.

26 октября в Житомирской епархии спели павшего воина Николая Ковальчука.

В Хмельнитчине 28 октября священники Летичевского благочиния Хмельницкой епархии пели павшего военнослужащего Виталия Сребнюка.

29 октября в Бориспольской епархии в последний путь провели двух павших Героев.

В городе Березань благочинный Березанского округа архимандрит Назарий (Омеляненко) в сослужении клириков благочиние совершил чин похорон погибшего воина Александра Надточия.

Настоятель Ирининского храма села Пилипче протоиерей Николай Борисюк совершил чин похорон защитника Украины Алексея Степаненко.

В этот день в Волынской епархии провели в вечность погибшего воина Виктора Пасика.

Отпевание Героя совершили в Покровском храме села Большая Глуша. Возглавил заупокойное богослужение благочинный протоиерей Георгий Полищук.

Священнослужители Полтавской епархии в Великобагачанской общине пели погибшего воина Ивана Хожия.

30 октября священнослужители Владимир-Волынской епархии в Успенском Низкиницком монастыре совершили чин отпевания погибшего воина Игоря Бричка.

«Родные и близкие, друзья и собратья, а также многие пришли в этот день отдать последнее уважение для воина, поклонившись доземно защитнику Украины, устилая дорогу живыми цветами», — говорится в сообщении епархиальной прессслужбы.

Заупокойное богослужение возглавил наместник монастыря архимандрит Викентий в сослужении священников Нововолынского благочиния.

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