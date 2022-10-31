Святогорская лавра просит помощи на отопительный сезон

Главное: Святогорская лавра нуждается в помощи для сбора средств для приобретения отопительных материалов.

Детали: В обители, которая пострадала от обстрелов, находятся монахи и несколько сотен беженцев, среди которых дети, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua.

«Просим всех неравнодушных принять участие в сборе средств для приобретения угля на отопительный сезон 2022–2023 гг., и дизельного топлива, необходимого Святогорской Лавре для работы генераторов, с 12 марта 2022 г. в обители нет электроэнергии», — обратились в пресс-службе Святогорской лавры.

Дополнительная информация: архимандрит Феофан +380956739795.

Поддержать Святогорскую лавру можно по реквизитам.

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