Священники Ровенской епархии УПЦ доставили более 30 тонн гумпомощи в Святогорскую лавру

Главное: Священники и волонтеры Ровенской епархии Украинской Православной Церкви доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.

Фуру с грузом сопровождали волонтеры: протоиерей Виктор Земляной, протоиерей Александр Егоров, протоиерей Сергей Нагай, матушка Валентина Ильина.

«Ехали двадцать часов и преодолели 1300 км, из-за разрушенных войной дорог на Изюмском направлении, пришлось ехать через Краматорск. На блокпостах проезжали без проблем, имели документ от ОВА», — рассказал секретарь Ровенской епархии протоиерей Виктор Земляной.

«Помощь вовремя, ведь наш скит Всех Святых, на котором братия выращивала овощи, держала скот, пасеку, разрушенный авиа и ракетными ударами. Мы не смогли сделать никакой консервации, запастись овощами», — говорит архимандрит Лазарь, секретарь Святогорской Успенской Лавры.

В течение 6 месяцев обстрелов на территории лавры проживало 600 человек, среди них насельники, монахини Богородичного скита, жители Святогорска, Татьяновки и Богородичного.

Митрополит Святогорский Арсений поблагодарил всех, кто приобщился к благотворительности и назвал всех жертвователей своей родней.

«Этой родней делает нас Господь и Святая Церковь. Нас многое связывает, прежде всего любовь христианская, взаимная сердечная привязанность друг к другу. И то, что сегодня приехали и привезли гуманитарку, вы не картошку привезли, не капусту, вы любовь свою привезли, а это дороже всякого пожертвования. А то, что говорят, что любви нет в наше время — есть! Просто ее нужно видеть, вот она — эта любовь. Господь как сказал: „Почему узнают, что вы мои ученики? ... Если будете иметь любовь между собой“», — отметил владыка.