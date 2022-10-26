На Ровенщине священники УПЦ передадут семьям погибших воинов помощь от Румынской Церкви

Главное: Румынская Православная Церковь передала гуманитарную помощь Ровенской епархии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, православные румыны в пятый раз передают гуманитарный груз в Ровенскую область с начала войны.

Волонтеры привезли продукты питания: крупы, вермишель, печенье, средства гигиены.

Социальный отдел Ровенской епархии передаст гуманитарную помощь семьям погибших воинов.

«Будут собраны пакеты, благочинные епархии развезут на приходы, где священники знают, кому необходима такая помощь», — комментирует протоиерей Петр Перетятко, руководитель социального отдела.

Как сообщалось ранее, во время проведения благотворительного концерта и ярмарки верующим УПЦ села Шпанов в Ровенской области удалось собрать 22 тыс гривен, которые добавили к общей сумме, собранной на протяжении благотворительной акции «Слава Богу! Молимся о ВСУ», которую проводит Ровенская епархия.

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