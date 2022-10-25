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Новости > Киевская молодежь УПЦ с начала войны передала 100 тонн гуманитарной помощи

Киевская молодежь УПЦ с начала войны передала 100 тонн гуманитарной помощи

Александра Кудрявцева
25.10.22 15:15
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Киевская молодежь УПЦ с начала войны передала 100 тонн гуманитарной помощи
Главное: Столичное молодёжное движение «Парасолька» Украинской Православной Церкви за 8 месяцев войны передало приблизительно 100 тонн гуманитарной помощи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, гуманитарная помощь была передана нуждающимся в в Харьковь, Харьковскую область, Лисичанск, Киев, Днепропетровскую область и другие города.
 
Движение «Парасолька» началось с кормления бездомных. Благотворительные обеды при храме на Демеевке проводили ещё в 1990-е. В 2014 году настоятель храма протоиерей Павел Кирилов предложил молодым прихожанам помогать системно.
 
«Сначала кормили людей возле храма, а еду готовили в трапезной. Около сотни людей приходило. А потом у отца Павла возникла идея кормить дополнительно ещё и на станциях метро. К нам приходили не только бездомные, но и пенсионеры, инвалиды. Потом начали делать благотворительные обеды на Южном железнодорожном вокзале», — рассказала координатор движения Олеся Медвидь.
 
Сначала ребята делились на группы и шли в столичное метро, находили бездомных и раздавали им бутерброды, чай, тёплую одежду. Со временем волонтёры начали помогать своим подопечным вернуться к нормальной жизни — стали оформлять им потерянные документы, устраивать подопечных в больницы, помогать подойти к исповеди и причастию.
 
С начала полномасштабной войны работы стало в разы больше. «Парасолька» начала собирать и отправлять грузы с продуктами питания, вещами в Харьков, Чернигов, населённые пункты Донбасса, а также помогать беженцам. В частности, они доставили гуманитарную помощь в Славянск, где местный священник раздаёт её жителям города. В начале октября отправили в Бахмут и Северск по 6 печек-буржуек, плёнку для выбитых окон и около тонны продуктов. 18 августа, когда Святогорская Лавра находилась в эпицентре боевых действий, один из волонтёров «Парасольки» доставил в неё груз от Фонда Предстоятеля УПЦ «Мир Вам!»
 
«За годы существования „Парасольки“ сменилось несколько поколений волонтёров. Некоторые парни и девушки поженились и воспитывают детей. Но в „Парасольке“ все они приобрели бесценный опыт служения Богу и ближним», — рассказал отец Павел.
 
«До войны у нас было около 30 человек, а сейчас многие выехали за границу, и осталось не больше половины волонтёров. Всегда нужны волонтёры, которые будут работать с нами: сортировать вещи, отвозить лекарства и продукты пожилым людям, обзванивать наших подопечных», — отметила Олеся Медвидь.
 
Помочь волонтерскому движению можно перечислив средства на карту 5168 7451 0893 6169 (Олеся Медвидь).
 
Как сообщалось ранее, движение «Парасолька» было создано при Свято-Вознесенском храме на Демеевке в декабре 2014 года, все эти годы волонтёры помогали бездомным. В 2019 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий удостоил движение ордена Нестора Летописца I степени.
 
5 января этого года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний освятил автомобиль «Миссия милосердия» для курсирования по улицам Киева и оказания первой медпомощи бездомным. В проекте участвовали волонтёры «Парасольки» и киевские сёстры милосердия. В декабре 2021 года «Парасолька» инициировала создание пункта обогрева для бездомных и нуждающихся около Южного железнодорожного вокзала. Благодаря волонтёрам пункт просуществовал до середины февраля.
 
В тему: Священники УПЦ доставили на Харьковщину гумпомощь от Польской и Американской Церквей.
 

Тэги: Киев, волонтеры, гуманитарная помощь, УПЦ

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