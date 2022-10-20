Рассекречен гонорар Пугачевой

Главное: Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой. Певица получила 350 тысяч долларов за часовое выступление.

Детали: Генеральный директор российской компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов рассекретил гонорар певицы Аллы Пугачевой. Его цитируют местные СМИ.

Менеджер заявил, что в РФ артистка получала 350 тысяч долларов за час своего выступления.

По его словам, у нее был самый большой гонорар в стране.

Эксперт добавил: «Думаю, у нее есть немалые накопления».

Напомним, что Алла Пугачева покинула РФ.

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