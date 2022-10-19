ОП отреагировал на указ Путина о военном положении

Главное: У Зеленского резко отреагировали на ведение Россией «военного положения» на временно оккупированных территориях. С помощью военного положения оккупанты намерены узаконить разграбление украинских территорий, считает Подоляк.

Детали: В Офисе президента считают указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения на оккупированных территориях Украины псевдолегализацией мародерства. Так решение главы страны-агрессора прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Введение „военного положения“ на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной „перегруппировкой“. Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», — написал Подоляк в телеграм.

В тему: Путин ввел военное положение в аннексированных украинских областях.