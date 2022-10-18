В Украине разработали 72 сценария вхождения в отопительный сезон

Главное: Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о 72 сценариях подготовки Украины к отопительному сезону. В одном из сценариев была спрогнозирована и нынешняя ситуация, связанная с обстрелами украинской инфраструктуры Россией.

Детали: Власти Украины имели 72 сценария подготовки к отопительному сезону. Об этом сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью для Интерфакс-Украина, обнародованном во вторник, 18 октября.

«У нас возможных сценарных анализов много. Например, только подготовка к отопительному сезону имела 72 сценария, из которых 24 было основных, наиболее вероятных», — заявил Арахамия.

По его словам, в одном из этих сценариев была спрогнозирована и нынешняя ситуация, связанная с ракетными обстрелами украинской инфраструктуры войсками страны-агрессора России.

«Один из сценариев был именно таким, и наши специалисты отрабатывали его механику», — заверил нардеп.

По словам Арахамии, критический контур государства значительно повышает свою эффективность. Он заверил, что решения принимаются более взвешенно, проработано, просчитано и быстро.

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