ПАСЕ признала Россию террористическим режимом

Главное: ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом. Такое решение поддержали 99 делегатов организации, один воздержался.

Детали: Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 13 октября, приняла резолюцию, в которой Российская Федерация признана террористическим режимом. Такое решение поддержали 99 делегатов, один воздержался.

В документе под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины«указывается, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Единогласно одобрив резолюцию, Парламентская ассамблея признала нынешний российский режим террористическим, а также призвала государств-участников Совета Европы:

— предоставить Украине системы противовоздушной обороны;

— однозначно осудить псевреферендумы, проведенные в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины с 23 по 27 сентября 2022 года, и воздержаться от признания каких-либо их последствий;

— осудить попытку аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности и избегать признания каких-либо последствий;

— предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины;

— обеспечить комплексную систему ответственности за грубые нарушения международного права, возникшие в результате агрессии России против Украины;

— ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины;

— создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, и активно сотрудничать с украинскими властями в этом направлении;

— побуждать Москву разрешить гуманитарным миссиям ООН, Международного комитета Красного Креста, Совета Европы или любой другой международной организации или государству-члену содействовать обмену военнопленными и освобождению политических заключенных;

— поддерживать идею, что любые переговоры будут проходить на условиях Украины.

Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский. Он призвал Ассамблею признать РФ страной-террористом, создать трибунал для РФ и механизм компенсаций для Украины.

В тему: В Европарламенте назвали Россию страной-террористом.