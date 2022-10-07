Внука Аллы Пугачевой мобилизовали на войну, — росСМИ

Главное: Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали прямо из театра во время репетиции. Актер родился в Лондоне, его родителями являются заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков.

Детали: Из Московского Губернского театра в рамках частичной мобилизации призвали на службу внука российской певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова. Об этом сообщает РосСМИ.

Отмечается, что 31-летнего внука эстрадной певицы забрали прямо с репетиции, впрочем, в театре эту информацию опровергли. По их словам актер выходил на сцену их театра в мюзикле 22 сентября. Он был занят только в одном мюзикле и в театре штатно не числится.

Впрочем, пресс-служба театра и жена артиста Алена Краснова быстро опровергли сплетни. «Это фейк», — сказала избранница актера.

В тему: В Севастополе мобилизируют водителей «скорой» и трактористов.