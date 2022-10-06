Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении и уволили. Он уже смылся из Украины

Главное: Кирилла Шевченко уволили с должности главы Нацбанка. По некоторой информации, несколько недель назад он выехал из Украины.

Детали: Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовало 263 народных депутата.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, самого Шевченко на заседании парламента не было.

По информации «Украинских новостей», Шевченко, подозреваемый в хищениях средств «Укргазбанка», выехал из Украины и находится за границей.

«Он за границей», — сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным источников, Шевченко уже несколько недель находится за пределами Украины.

Пока неизвестно, когда он вернется в Украину.

Как сообщили источники, в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств «Укргазбанка», антикоррупционные органы провели ряд обысков, в том числе по месту жительства Шевченко.

Ранее САП сообщила о подозрении Шевченко в хищении средств в «Укргазбанке». Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ «Укргазбанк», которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

Установлено, что руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский уже внес кандидатуру экс-руководителя «Ощадбанка» Андрея Пышного на пост главы Национального банка Украины.

В тему: Два дня назад Кирилл Шевченко подал в отставку с должности главы НБУ, уже известны фамилии претендентов на его место.