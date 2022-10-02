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Новости > В Церкви рассказали о жизни церковной общины УПЦ в Берлине

В Церкви рассказали о жизни церковной общины УПЦ в Берлине

Александра Кудрявцева
02.10.22 15:35
63
В Церкви рассказали о жизни церковной общины УПЦ в Берлине

Главное: В Берлине действует приход Украинской Православной Церкви для духовной поддержки диаспоры и беженцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, 21 сентября на богослужении прихода Украинской Православной Церкви в честь Всех Святых в Берлине присутствовал Глава северного округа немецкой столицы, который называется Райникендорф, господин Уве Брокхаузен.

После завершения Божественной литургии настоятель протоиерей Димитрий Дзядевич поздравил прихожан с праздником и поблагодарил господина Брокхаузена за внимание к украинскому приходу и помощь беженцам из Украины.

Мэр выразил благодарность настоятелю за приглашение, пожелал мира для Украины, а также выразил радость о создании в Берлине такого многочисленного прихода Украинской Православной Церкви. В завершение настоятель подарил гостю памятную икону.

Приход УПЦ в честь Всех Святых в Берлине расположен по адресу: Zabel-Krüger-Damm 219, Berlin.

Контакт священника: телефон: +49 1512 8404606; +380 95 305 6810 (WhatsApp, Viber), группа прихода в Фейсбук.

В тему: Одесская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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