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Новости > Одесская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Одесская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Александра Кудрявцева
02.10.22 15:15
76
Одесская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви 29-30 сентября доставила гуманитарную помощь в Святогорскую Свято-Успенскую лавру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, к сбору гуманитарного груза и материальным средствам для братии и беженцев в Святогорской лавре, присоединились духовенство и верующие Одесской епархии.

«Два недели назад мы отправили три тонны гуманитарной помощи, сейчас снова отправляем — там очень много народа. Лавра — обитель, в которой совершаются молитвы, обращенные к Богу и Царице Небесной», — отметил митрополит Агафангел, благословляя духовенство в Святогорскую лавру.

Ранее 6 сентября инициаторы акции протоиерей Никита Комов и архидиакон Андрей Пальчук доставили в Краматорск 350 тыс грн и несколько тонн продуктов.

Одесская епархия УПЦ уже восемь лет регулярно помогает Лавре, ее обитателям, беженцам и всем нуждающимся, нашедшим в стенах обители временное убежище.

«В результате боевых действий храмы и здания Лавры сильно пострадали и разрушились, нет света, нарушены пути сообщения. Благодаря верным Одесской епархии УПЦ и людям добрых сердец можно сегодня собрать и оказать помощь нашим согражданам, страдающим последствиями войны», — поделились в епархии.

Как сообщалось ранее, гуманитарная помощь от верующих УПЦ Буковины приехала в Святогорскую лавру.

В тему: Черновицкая епархия УПЦ доставила гуманитарный груз в Святогорскую лавру.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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