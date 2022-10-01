Черновицкая епархия УПЦ доставила гуманитарный груз в Святогорскую лавру

Главное: Гуманитарная помощь от верующих УПЦ Буковины приехала в Святогорскую лавру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, два грузовых автобуса были доставлены в Лавру и один автобус привез помощь к лаврскому скиту в селе Адамовка, сильно пострадавшему от артиллерийских обстрелов (разбитая крыша и поврежденные стены).

«Ситуация на скиту в Адамовке критическая, монахиням на обитателям во время дождей приходится черпать воду из помещений», — говорится в сообщении.

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений, насельники монастыря, насельники скита и беженцы благодарят всех неравнодушных православных христиан, принимающих активное участие в сборе помощи за помощь украинцам, оказавшимся из-за войны в тяжелом положении.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев и жителей в Свято-Успенской Святогорской Лавре продолжается.

Присоединиться к помощи можно по ссылке.

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