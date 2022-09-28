Архиепископ УПЦ объяснил духовное значение Креста Господнего

Главное: Крест Господень выражает жертвенность и любовь Бога к человеку.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Крест Господень — это самый короткий путь к Царствию Небесному. Это та точка, где встретились Творец и творение, та грань, переступив через которую, Творец стал творением», — отметил владыка.

Он объяснил, что Крест не только представляет отношение Бога к созданному Им миру, но и предполагает ответ человека.

«И если Господь „так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного“ (Ин. 3, 16), то и человек должен любить Бога „всем сердцем, всею душою, всею крепостию, и всем разумением“ своим (Лк. 10, 27)», — напомнил слова Евангелия архиерей.

Архиепископ Виктор обратил внимание, что Крест — это диалог любви: «Бог любит человека, поэтому идет ради него на Крест; но и человек любит Бога, и ради Него берет свой крест и следует за Ним» (Мф. 16, 24).

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