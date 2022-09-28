Митрополит Лонгин призвал Президента Украины защитить права верующих УПЦ

Главное: На Буковине настоятель Вознесенского Банченского мужского монастыря митрополит Лонгин призвал Президента Украины Владимира Зеленского защитить права верующих Украинской Православной Церкви от незаконных захватов ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, видео прововеди владыки Лонгина размещено на Youtube-канале Банченского монастыря.

Митрополит Лонгин отметил, что пока в стране идет война, ПЦУ «забирают наши храмы, болгарками режут двери церквей, разбивают кувалдами», унижают священников.

«Мы никому не мешаем молиться. Наш народ православный не забирает церковь ни у кого, не бьет людей и батюшек», — подчеркнул владыка. По его словам, те, кто захватывают храмы УПЦ — это потомки коммунистов и атеистов. «Это не патриоты Украины... они убили все святое, что есть в этой стране», — сказал митрополит Лонгин.

Владыка рассказал, что его обвинили в организации крестного хода в Боянский монастырь, будет суд. «Пару дней назад был такой террор у меня в доме — наше правительство пришло немного перевоспитывать меня. Я вчера стал враг государства, на меня возбудили дело как на преступника», — отметил владыка. Он рассказал, что в молитвенном шествии с иконами шли матери, чьи дети сейчас на фронте защищают Украину. У верующих одно оружие — молитва, подчеркнул владыка, и никто не может запретить людям обращаться ко Господу, за это нельзя преследовать верующих.

Владыка напомнил о том, как много УПЦ делает для беженцев, неимущих и ВСУ.

«Наш народ каждый день в больницах, в домах престарелых, в детских домах. И это никто не знает того, что мы тайно делаем, для Господа Бога», — сказал митрополит Лонгин. По его словам, монастыри Буковины принимают беженцев с 2014 года, за это время обители приняли больше 15 тысяч украинцев. Здесь же нашли приют многие детские дома, которые выехали из зоны боевых действий.

«Мы помогаем, как можем, и никому не говорим об этом. Так почему мы стали врагами этого государства? Помогите нам, я вас прошу как мужчину, как гаранта Конституции нашего государства. Я вас очень прошу! Я знаю, что вы очень хороший человек, у вас очень много доброты в душе... Помогите, чтобы не били наших матерей, наших священников и чтобы не забирали наши церкви», — обратился митрополит Лонгин к Президенту Украины.

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