Россиянин, расстрелявший военкома, озвучил мотивы своего поступка

Главное: Накануне в РФ мужчина прямо в здании военкомата расстрелял начальника призывной комиссии. Задержанный заявил, что причина его поступка заключается в гибели его друга на войне в Украине и мобилизации брата.

Детали: Россиянин, открывший стрельбу в Усть-Илимском военкомате, Руслан Зинин рассказал местным следователям мотивы своего поступка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza во вторник, 27 сентября.

По его словам, причина заключается в смерти его друга, который поехал воевать на территории Украины и повестке, которая пришла его 21-летнему брату Василию Гурову. Задержанный рассказал, что его лучший друг погиб в марте 2022 года.

Зинин во время выступления военкома, полковника Александра Елисеева, начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В итоге он достал обрез и дважды выстрелил в военкома.

После этого он отправился к пожарному выходу, который оказался заперт. Парень выстрелил в замок и открыл дверь, однако возле выхода его задержали.

Полковник Елисеев в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, что накануне, 26 сентября, в военкомате Усть-Илимска Иркутской области Российской Федерации произошла стрельба в военкомате: 25 летний мужчина несколько раз выстрелил в начальника призывной комиссии.

Сначала сообщалось, что военком был убит, но, по последним данным, он выжил. Стрелок был задержан.

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