В Святогорской лавре УПЦ отметили память преподобных отцов Святогорских

Главное: В Свято-Успенской Святогорской лавре Украинской Православной Церкви состоялась праздничная литургия в честь Собора святогорских святых.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на donetsk.church.ua, это первое праздничное богослужение в 2022 году в Святогорской лавре, прошедшее в присутствии паломников — духовенства и мирян.

Ранее добраться в обитель не представлялось возможным.

Отмечается, что текущий год для Святогорской лавры юбилейный — 30 лет назад здесь была возобновлена монашеская жизнь.

Божественную литургию в день памяти Святогорских святых возглавил наместник Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений.

Поздравление владыке-наместнику, монашествующим и паломникам передал митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

«Безмерно рад тому, что у вас собрались паломники на молитву. Хочу сердечно поздравить вас с праздником собора преподобных отцов наших, во Святых Горах на Донце просиявших, их же молитвами Всемилостивый Господь укрепляет вас и нас. К сожалению, не имею возможности разделить с вами радость совместного богослужения и общения, но прошу ваших святых молитв у мощей преподобных, чтобы Господь послал Своё благословение и мир на нашу многострадальную землю. А Матерь Божия пусть отирает слёзы всех тех, кто сегодня молится вместе, кто возвеличивает имя Святой Троицы и прославляет память преподобных отцов наших Святогорских», — отметил митрополит Иларион.

Митрополит Арсений выразил надежду на то, что придёт время, когда митрополит Иларион обратится ко всем, стоя на амвоне Свято-Успенского собора Святогорской лавры.