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Новости > Григорий Козловский о новых наградах от ВСУ: Это еще один важный стимул

Григорий Козловский о новых наградах от ВСУ: Это еще один важный стимул

Александр Панько
20.09.22 16:21
107
Григорий Козловский о новых наградах от ВСУ: Это еще один важный стимул

Львовский бизнесмен, президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский в очередной раз получил несколько знаков отличия и наград за помощь Вооруженным Силам Украины в условиях российской агрессии.

Поощрительным отличием — медалью «За особую службу ІІІ степени» Григория Козловского наградил врио командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

медалью «За особую службу ІІІ степени» Григория Козловского наградил врио командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк

Кроме того, львовский бизнесмен получил благодарственную грамоту от 45-й Отдельной артиллерийской бригады. «Командование 45-й Отдельной артиллерийской бригады выражает Вам искреннюю благодарность за оказание помощи нашей воинской части. В это тяжелое для Украины время Ваш вклад в развитие и становление материальной базы позволяет военнослужащим части качественно выполнять задачи по защите независимости Украины, мира и спокойствия украинских граждан. Выражаем искреннюю благодарность за понимание и уважительное отношение к нелегкой службе украинских воинов», — говорится в тексте награды за подписью командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

львовский бизнесмен Григорий Козловский получил благодарственную грамоту от 45-й Отдельной артиллерийской бригады

Также Благодарность выразили бойцы 47-й артиллерийской бригады — «за весомое участие в формировании бригады, действенный вклад в дело уничтожения врага и активную помощь украинскому войску в борьбе за нашу победу».

Благодарность Григорию Козловскому выразили бойцы 47-й артиллерийской бригад

Еще одна грамота поступила от 184-го Учебного центра — за тесное сотрудничество и предоставление волонтерской материальной помощи.

грамота Григорию Козловскому от 184-го Учебного центра

Искренние слова благодарности Григорию Козловскому выразил и Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки — «за тесное и многолетнее сотрудничество, активную жизненную и общественную позицию, патриотизм, чрезвычайную самоотверженную работу по содействию и помощи Вооруженным силам Украины».

благодарность Григорию Козловскому выразил Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки

«С начала войны и я как гражданин и бизнесмен, и футбольный клуб „Рух“ не могли стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу. Я и мои единомышленники делают это доступным нам способом — удовлетворяя актуальные потребности армии, конкретных подразделений ВСУ и территориальной обороны. Горжусь тем, что мои скромные заслуги были оценены — эти грамоты и благодарности займут достойное место в моем рабочем кабинете. Такие награды заставляют утроить усилия и работать на общую победу еще более настойчиво. Надеюсь, это послужит положительным примером для других бизнесменов более активно помогать нашим бойцам», — отметил Григорий Козловский.

Как ранее сообщалось, в конце августа президент футбольного клуба «Рух» передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

В мае Григорий Козловский был награжден «Знаком почета» за помощь ВСУ.

Тэги: Львов, награда, война в Украине, Григорий Козловский

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