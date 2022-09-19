С Байденом произошел конфуз на похоронах Елизаветы II

Главное: Джо Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II. Он попал в пробку.

Детали: Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Лондон на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Однако с ними случился конфуз – их лимузин попал в пробку на улицах города, сообщает издание Daily Mail.

Дело в том, что многие улицы Лондона были перекрыты из-за траурных мероприятий.

Известно, что правительство Великобритании не стало направлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II властям России, Белоруссии и Мьянмы.

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