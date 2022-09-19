Архиепископ УПЦ объяснил, что значит быть религиозным человеком

Главное: Быть религиозным — значит быть церковным человеком и причастником Христа.

«Быть религиозным человеком — не значит просто верить в существование Бога и загробную жизнь. В конце концов, „и бесы веруют, и трепещут“, — говорит апостол (Иак. 2, 19). Для того, чтобы называться верующим, недостаточно только молиться. Ведь, по большому счету, если верим в то, что Бог существует, и даже молимся Ему, а наши дела свидетельствуют об обратном, то и вера тогда мертва (Иак. 2, 26)», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что нашу религиозность и веру определяют в первую очередь дела.

«Жить нужно в соответствии с Заповедями Божиими. Потому что, знать что есть Бог, знать что есть Его Божественный Закон, нарушать который непозволительно, и при этом жить так, как будто его нет, — это безумие. Однако, нельзя не только не нарушать Закон, уклоняться от зла, но нужно еще и „творить благо“ (Пс. 33, 15), то есть, быть милосердным, сострадательным, честным», — объяснил архиерей.

Иерарх УПЦ также считает, что соблюдение Закона и дела милосердия имеют значение только в том случае, если в жизни человека присутствует общение с Богом. «Это общение должно быть не только вербальным, но и реальным, буквально по естеству, потому что Бог соделал человека причастником Божественного естества (2 Пет. 1, 4). Оно реализуется через Таинства Церкви, и в первую очередь, через Таинство Святого Причастия», — добавил он.

«Поэтому, отвечая на вопрос о степени религиозности человека, нужно всегда иметь ввиду его степень вовлеченности в жизнь Церкви, его личное участие в Таинстве Святой Евхаристии. В этом смысле, быть религиозным — значит быть церковным человеком, быть причастником Христа, быть Христовым», — отметил архиепископ Виктор.