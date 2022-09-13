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Новости > В епархиях УПЦ помогает воинам ВСУ, переселенцам, больным и нуждающимся

В епархиях УПЦ помогает воинам ВСУ, переселенцам, больным и нуждающимся

Александра Кудрявцева
13.09.22 15:58
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В епархиях УПЦ помогает воинам ВСУ, переселенцам, больным и нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
На Виннитчине в храме в честь Почаевской иконы Божией Матери города Казатин состоялась благотворительная ярмарка.
 
Воспитанники детской воскресной школы вместе со своими родителями продавали собственноручно приготовленную вкусную выпечку. Средства от продажи будут направлены прихожанам этого храма, которые защищают Родину.
 
8 сентября из Одесской епархии УПЦ был доставлен очередной гуманитарный груз в Святогорскую лавру.
 
По благословению митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа при епархиальном просветительском центре святых князей Бориса и Глеба еженедельно организуются благотворительные обеды.
 
В Кременчугской епархии куратор по сортировке и логистике помощи беженцам протоиерей Константин Маслов и епархиальные волонтеры ежедневно собирают помощь Защитникам Украины. Усилиями отца Константина и неравнодушных людей украинским бойцам отправили гемостатик, продукты питания и энергетические напитки.
 
Клирик Макарьевского кафедрального собора Полтавы протоиерей Григорий Кузяков передал для нужд Вооруженных Сил Украины парафин.
 
Также Полтавскую миссионерскую духовную семинарию, в которой проживают и получают необходимую помощь внутренне перемещенные лица, посетили волонтеры Общественной организации «Пролиска». ПМДС в качестве помощи для переселенцев получила карематы, одеяла, подушки, средства личной гигиены.
 
Руководитель епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиерей Андрей Симон вместе с клириками Всехсвятского храма Полтавы протоиереем Михаилом Костенко и священником Василием Яремой передал гуманитарную помощь переселенцам из зоны активных боевых действий.
 
В Днепре, по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, второй год Общество Милосердия Святителя Луки Крымского исповедника и врача, осуществляется кормление бездомных и других нуждающихся людей в городе Днепре.
 
«За прошедшую неделю накормили 280 человек и начиная с этой, добавляем в график нашего кормления ещё один выезд на ж/м Западный, который будет осуществляться по субботам. Таким образом каждую неделю будем осуществлять 5 кормлений: дважды на ж/м Покровский, дважды на ж/м Западный, куда стали приходить за гарячей пищей, порядка 80 человек, и каждое воскресенье на территории Свято-Успенского храма, посёлка Диевка-2», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.
 
Кормление осуществляется с 10.00 до 11ю00 на жилых массивах Покровский (вторник и пятница) и Западный (четверг и суббота), а также после воскресной литургии в Успенском храме Днепра.
 
В тему: Верующие киевского храма УПЦ передали гуманитарную помощь в Бучу.
 

Тэги: помощь, беженцы, ВСУ, УПЦ

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