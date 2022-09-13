Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом

Главное: Украинский боксер Василий Ломаченко договорился о бое с американцем Джемейном Ортисом. Боксеры выяснят отношения 29 октября в Нью-Йорке.

Детали: Промоутерская компания Top Rank официально уведомила, что возвращение в ринге экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) состоится 29 октября в бою с Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО). Поединок состоится в театре Хулу в Мэдисон Сквер Гарден.

Первоначально встреча Ломаченко с Ортисом планировалась на 22 октября. Но, как сообщается, появилась возможность провести его 29 октября, и сделать главным событием вечера бокса в Нью-Йорке.

Победа над Ортисом позволит Ломаченко рассчитывать на поединок с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хэйни. Хэйни якобы заинтересованы в бое с Василием. Перед этим американец 16 октября в Мельбурне проведет реванш с экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим.

Свой последний бой Василий Ломаченко провел в декабре прошлого года, выиграв у Ричарда Комми единогласным решением судей.

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