В Кремле отказываются комментировать наступление ВСУ

Главное: Спикер российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать наступление ВСУ. Он переадресовал в Минобороны вопрос журналистов о ходе «военной спецоперации» в Украине.

Детали: Кремль не комментирует ситуацию в районе Балаклеи под Харьковом и другие события в зоне вооруженного конфликта в Украине. Об этом на брифинге 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге Конашенкову (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков)», — подчеркнул спикер российского лидера.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с боевыми действиями, в частности, в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.

В тему: ВСУ продвинулись на 50 км на Харьковском направлении.