Григорий Козловский помогает родным погибших на войне ультрас - приобщился к Фонду "Трибуна Героев"

Президент ФК «Рух» Григорий Козловский совместно с президентом «Карпат» Владимиром Матковским и главой Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко финансово приобщились к помощи семьям футбольных ультрас, погибших на войне. Они перечислили в благотворительный фонд 1,5 миллиона гривен.

«Футбольная община — это большая семья. Футбольный клуб „Рух“ совместно с президентом „Карпат“ Владимиром Матковским и главой Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко присоединились к фонду „Трибуна Героев“ и перечислили по 500 тысяч гривен в помощь семьям футбольных фанатов, погибших на войне», — рассказал президент ФК «Рух» Григорий Козловский.

По его словам, эта акция демонстрирует, что, независимо от того, за какую команду болеешь, все объединены общей целью.

«Цель у всех нас одна — это победа Украины и помощь людям, пострадавшим в войне. Пользуясь случаем, хотел бы призвать футбольных людей приобщаться к фонду», — призвал Козловский.

Григорий Козловский, президент футбольного клуба "Рух«(Львов)

Инициаторами создания благотворительного фонда «Трибуна Героев» стали украинские футбольные ультрас. Целью фонда является системная финансовая, социальная и юридическая поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов.

«С первых дней полномасштабного вторжения мы стали получать много извещений о гибели наших ребят. Наша цель — помочь семьям погибших на войне ультрас. Для того чтобы фонд работал, очень важно иметь поддержку у футбольного сообщества. Здесь, во Львове, мы ее имеем. Это вообще беспрецедентная акция, ведь украинский футбол объединен вокруг одной общей цели», — рассказал основатель благотворительного фонда «Трибуна Героев» Тихон Амосов.



Основатель благотворительного фонда «Трибуна Героев» Тихон Амосов

По словам соучредителя благотворительного фонда «Трибуна Героев» Дмитрия Кукурузы, война уже унесла жизни 111 ребят, которые представляли ультрас украинских клубов.



Соучредитель благотворительного фонда «Трибуна Героев» Дмитрий Кукуруза

«Футбольное сообщество поддержало нашу инициативу и прилагает все усилия, чтобы цель фонда была достигнута», — добавил он.