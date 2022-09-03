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Новости > Со Святогорской лавры УПЦ эвакуировали 17 мирных жителей

Со Святогорской лавры УПЦ эвакуировали 17 мирных жителей

Александра Кудрявцева
03.09.22 11:55
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Со Святогорской лавры УПЦ эвакуировали 17 мирных жителей
Главное: Со Святогорской лавры УПЦ при участии представителей СБУ, ГСЧС и военнослужащих удалось эвакуировать 17 человек.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Святогорскую городскую военную администрацию, все эвакуированные лица находятся в безопасности.
 
При необходимости эвакуация гражданского населения будет продолжаться и дальше.
 
Участие в эвакуации также приняли начальник Краматорской районной государственной администрации Андрей Панков и начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин.
 
Как сообщалось ранее, в Святогорской Лавре, кроме братии, остаются около 400 беженцев, в том числе 44 ребёнка. Насельники и беженцы выживают лишь благодаря гуманитарной помощи, которую время от времени привозят в Лавру волонтёры.
 
В тему: Фонд Предстоятеля УПЦ передал гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.
 
 

Тэги: УПЦ, Святогорская лавра

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