Пугачева объяснила, зачем вернулась в Россию

Главное: В Россию вернулась Алла Пугачева. Она приехала без мужа, юмориста Максима Галкина, который на данный момент гастролирует в Австралии.

Детали: Российская певица Алла Пугачева недавно вернулась в Россию. Теперь Примадонна призналась, зачем вернулась в РФ. Об этом она рассказала росСМИ 5 канал.

«Порядок наводить в моей голове, в вашей голове», — ответила звезда.

Кроме того, она ответила на вопрос, пойдут ли ее дети в школу.

«У них ножки есть, здоровые. Пойдут, конечно», — заявила звезда.

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