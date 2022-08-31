Пугачева объяснила, зачем вернулась в Россию

Главное: В Россию вернулась Алла Пугачева. Она приехала без мужа, юмориста Максима Галкина, который на данный момент гастролирует в Австралии.
Детали: Российская певица Алла Пугачева недавно вернулась в Россию. Теперь Примадонна призналась, зачем вернулась в РФ. Об этом она рассказала росСМИ 5 канал.
«Порядок наводить в моей голове, в вашей голове», — ответила звезда.
Кроме того, она ответила на вопрос, пойдут ли ее дети в школу.
«У них ножки есть, здоровые. Пойдут, конечно», — заявила звезда.
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