В одном из американских штатов вернули телесные наказания для школьников

Главное: В штате Миссури вернули телесные наказания для школьников. Их можно будет бить тростью.

Детали: В американском штате Миссури вернули телесные наказания для школьников. Об этом пишет издания The Guardian.

Отмечается, что они были отменены в 2001-м году, однако школьный округ Кассвилл решил возобновить такую практику.

Детей будут бить тростью.

Информируется, что наказания вернули по просьбе самих родителей, которые хотят усилить дисциплину для своих отпрысков.

Сообщается, что директор будет применять телесные наказания в качестве крайней меры, если другие дисциплинарные меры не сработают.

Все будет происходить в школе в присутствии свидетеля, который не является учеником школы.

Подчеркивается, что наказывать в присутствии других учеников не будут.

Как стало известно, наносить удары можно будет только тростью по ягодицам: один или два удара будут нанесены младшим ученикам и до трех ударов для старших учеников.

Правила гласят: «Если возникает необходимость применить телесное наказание, оно должно применяться таким образом, чтобы исключить возможность причинения телесных повреждений или вреда. Удары ученика по голове или лицу не допускаются».

В тему: Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка.