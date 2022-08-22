В России дети организовали изнасилование в оздоровительном лагере

Главное: В России подростки изнасиловали 12-летнего мальчика. Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере.

Детали: В российском Златоусте произошло громкое ЧП. О нем пишут местные СМИ.

Тут в детском оздоровительном лагере трое подростков 13 и 15 лет изнасиловали 12-летнего мальчика.

Правоохранители говорят, что ЧП произошло еще прошлым летом, однако известно о нем стало лишь сейчас, когда к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних попала видеозапись процесса насилия.

Сейчас продолжается следствие.

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