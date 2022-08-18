Данилов рассказал, пойдет ли Украина на территориальный компромисс

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с РФ. По его словам, всяческие компромиссы с Кремлем лишь отложат войну на будущее.

Детали: Украина не будет соглашаться ни на какие территориальные компромиссы с Россией. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал у себя в Twitter.

«Касаемо вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деокупация к границам 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем, — это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет российскому «колосу на глиняных ногах», — заявил Данилов.

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