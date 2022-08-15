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Новости > Рада одобрила «таможенный безвиз» с Евросоюзом

Рада одобрила «таможенный безвиз» с Евросоюзом

Агата Кловская
15.08.22 16:55
205
Рада одобрила «таможенный безвиз» с Евросоюзом

Главное: Депутаты приняли закон о «таможенном безвизе» с ЕС. Заключение «таможенного безвиза» с ЕС позволит Украине ввести обмен информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, пояснил премьер Денис Шмыгаль.

Детали: Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе», который предусматривает присоединение Украины к Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS) со странами Евросоюза. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале в понедельник, 15 августа.

«Рада одобрила № 7420 о „таможенном безвизе“ и присоединении к системе NCTS. В общей сложности — 275 голосов», — написал Железняк.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, закон приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза. В частности, он совершенствует действующие нормы в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставления статуса финансового гаранта и обеспечения уплаты таможенных платежей.

Также изменения предполагают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и уменьшит коррупционные риски.

«Дальнейшее заключение „таможенного безвиза“ с ЕС позволит Украине ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, специальные транзитные упрощения и простые и равные условия для финансовых гарантов», — добавил премьер.

В тему: Украина хочет стать членом ЕС уже через два года.

Тэги: Евросоюз, Верховная Рада Украины, экономика, политика

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