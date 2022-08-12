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Новости > Английский язык в Украине хотят сделать обязательным

Английский язык в Украине хотят сделать обязательным

Агата Кловская
12.08.22 16:51
245
Английский язык в Украине хотят сделать обязательным

Главное: В Украине хотят сделать английский язык обязательным. Над законопроектом уже активно работают в Кабмине.

Детали: Правительство Украины начало работу над законопроектом касаемо функционирования английского как языка международного общения. Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга.

«Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессов, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности», — заявил заместитель министра.

К разработке законопроекта привлечены:

— Министерство культуры и информационной политики;

— смежные институты;

— Министерство цифровой трансформации;

— Министерство образования и науки;

— Министерство иностранных дел;

— Министерство юстиции.

Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:

— госслужащие, в частности, главы местных администраций;

— офицеры, военные;

— начальники среднего и высшего состава Национальной полиции;

— научно-педагогические работники вузов.

Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.

По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.

В тему: Английский язык может получить особый статус в Украине.

Тэги: английский язык, Украина, общество, статус

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