Английский язык в Украине хотят сделать обязательным

Главное: В Украине хотят сделать английский язык обязательным. Над законопроектом уже активно работают в Кабмине.
Детали: Правительство Украины начало работу над законопроектом касаемо функционирования английского как языка международного общения. Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга.
«Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессов, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности», — заявил заместитель министра.
К разработке законопроекта привлечены:
— Министерство культуры и информационной политики;
— смежные институты;
— Министерство цифровой трансформации;
— Министерство образования и науки;
— Министерство иностранных дел;
— Министерство юстиции.
Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:
— госслужащие, в частности, главы местных администраций;
— офицеры, военные;
— начальники среднего и высшего состава Национальной полиции;
— научно-педагогические работники вузов.
Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.
По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.
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