Крупнейшая в РФ грузовая авиакомпания пачками увольняет пилотов

Главное: В России крупнейшая грузовая авиакомпания сократит более200 пилотов. Компания, которая в начале 2022 года занимала 51% российского рынка авиационных грузоперевозок, сохранила всего несколько экипажей.

Детали: Крупнейшая грузовая авиагруппа России Волга-Днепр сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и Атран более 200 пилотов, летающих на «боингах». Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что компания, которая в начале 2022 года она занимала 51% российского рынка авиационных грузоперевозок, сохранила всего несколько экипажей на случай, если она получит разрешение от Минтранса РФ на возвращение самолетов иностранным лизинговым компаниям, а всего на начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в Атране — около 110.

В настоящее время группа Волга-Днепр продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76.

«Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности персонала — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — сказал представитель компании ответ на вопрос об увольнении пилотов.

Сообщается, что пилоты начали уходить из группы с начала весны 2022 года: часть по собственному желанию, другая — по согласию с работодателем, говорит источник РБК.

В марте пресс-служба группы сообщила, что AirBridgeCargo и Атран приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

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