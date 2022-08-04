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Новости > Назван реальный прожиточный минимум в Украине

Назван реальный прожиточный минимум в Украине

Александр Панько
04.08.22 11:03
49
Назван реальный прожиточный минимум в Украине

Главное: Реальный прожиточный минимум в Украине оценивается в 6,5 тысяч гривен. А фактический – 2,6 тысяч.

Детали: Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, каким является реальный прожиточный минимум в Украине. По ее словам, он выше фактического (2,6 тысячи гривен) в 2,5 раза – то есть около 6,5 тысяч.

Об этом чиновник поведала «Интерфакс-Украина».

Отметим, что в декабре прожиточный минимум в стране должен вырасти до 2 684 гривен.

Она сказала: «Этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что утвержденный – меньше, чем реальный».

Информируется, что плановое повышение прожиточного минимума состоится в декабре, несмотря на войну, но вот прогнозов на следующий год сейчас нет.

Министр говорит: «Нам точно нужно отвязать существующий прожиточный минимум от того, что на него навесили, например, штрафы, платежи разных лицензий, пенсии судей и некоторых специальных органов. Это все сильно влияет на бюджетный баланс».

Резюмируется: «Есть зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, которые предусматривают, что прожиточный минимум должен касаться социальных гарантий, только выплат и пособий, и не должен быть величиной, влияющей на какие-то другие расходы».

В тему: Украина готовится к масштабной приватизации.

Тэги: общество, экономика, прожиточный минимум, новости Украины

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