В Кремле пригрозили США разрывом дипломатических отношений

Главное: США «пересечет точку невозврата», если признает Россию страной-террористом, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. В таком случае Кремль готов разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном.

Детали: Кремль готов разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном в случае признания России государством-спонсором терроризма. Об этом заявила во время брифинга спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает российский провластный телеканал RTVI во вторник, 2 августа.

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащего международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная казнь, способная заставить Россию жить в соответствии с вымышленным США миропорядком, основанным на правилах», — сообщила российская чиновница.

Она также добавила, что «любое действие порождает противодействие».

«И логичным результатом такого безответственного шага (признание РФ страной-спонсором терроризма) может стать и разрыв дипломатических отношений, по которому Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — заверила представительница ведомства.

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