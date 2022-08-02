Недоимперия должна получить по зубам раз и навсегда, — Азов

Главное: Азов отреагировал на признание «террористической организацией» в России. В полку заявили, что весь мир должен объединиться против государства-террориста, а сама недоимперия должна получить по зубам раз и навсегда.

Детали: Полк Азов призвал мир признать Россию государством-террористом. Об этом говорится заявлении, обнародованном в Telegram-канале полка во вторник, 2 августа.

«После публичной казни военнопленных полка Азов в н.п. Еленовка, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений, — говорится в сообщении.

Полк Азов в ответ призвал США и другие страны признать нынешнюю Россию государством-террористом.

«Недоимперия, которая ежедневно угрожает уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призывал „мочить в сортирах“, взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда. Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом», — говорится в заявлении Азова.

Также отмечается, что Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления, а потакание этим преступлениям или молчание — это соучастие.

«Весь мир должен объединиться против государства-террориста», — резюмировали азовцы.

В тему: В России Азов признали «террористической организацией».