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Новости > Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге пророка Илии

Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге пророка Илии

Александра Кудрявцева
02.08.22 15:50
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Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге пророка Илии
Главное: Церковь в каноне пророку Илии присваивает ему черты православного аскета и подвижника — исихаста.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«Когда говорят о пророке Илие, то обычно вспоминают его ревность по Бозе или силу его молитвы, затворившей небо от дождя. Действительно, пророк был человеком, которого можно сравнить с вихрем, бурей или огнем. Он горел перед лицом Бога Живого своей пламенной верой, и был готов на любые жертвы, чтобы ее отстоять», — сказал епископ Виктор.
 
Владыка отметил, что Священное Писание обращает внимание на еще одну весьма важную деталь в жизни пророка Илии, а именно, на иной подход как к молитве, так и к понимаю Бога.
 
В третьей книге Царств мы читаем: «Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь» (3 Цар 19:11-12).
 
«Здесь Творец хочет сказать ветхозаветному человеку Илии, что путь к Нему — это путь любви, мира, милосердия. Бог — это не гроза, не ветер, не землетрясение, а как бы голос прохлады. Он не разрушает свободу человека, не уничтожает ее, а тихо стучится в двери нашего сердца, предлагая Себя в жертву за грехи мира. Понятно, что ветхозаветному иудею вместить такого Бога в своём сердце было очень трудно. Но, в то же время, через слова из книги Царств уже просматривается новозаветное учение», — пояснил архиерей.
 
Иерарх УПЦ отметил, что именно поэтому, Церковь в каноне пророку Илии присваивает ему черты уже вполне православного аскета и подвижника — исихаста. «В восьмой песни канона встречаем такие слова: „Очи́стив от вся́кия скве́рны, боже́ственный проро́че, тво́й у́м, те́м и ве́сь свя́т бы́л еси́, к Боже́ственному све́ту все́х наставля́я“», — добавил он.
 
В завершении епископ Виктор призвал очистить от всякого греха и скверны ум, чтобы приобщившись благодати Святого Духа, познать, что Бог — есть Свет, просвещающий и освящающий всякого человека, приходящего в мир.
 
В тему: Предстоятель УПЦ возглавил престольный праздник столичного Ильинского храма.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор, пророк Илия

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